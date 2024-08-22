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Ферстаппен ответил на слова Ларсона, считающего себя лучше нидерландца

Ферстаппен ответил на слова Ларсона, считающего себя лучше нидерландца
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Нидерландский пилот и трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен перед Гран-при Нидерландов ответил на слова американского автогонщика NASCAR Кайла Ларсона.

«Это нормально. Каждый думает по-своему, верно?» — приводит слова Ферстаппена издание Crash.net.

Напомним, после своего заявления о том, что он лучше, чем Ферстаппен, Ларсон на 24-м этапе регулярного сезона NASCAR Cup Seires устроил аварию с участием восьми машин. После рестарта за пять кругов до зелёно-клетчатого флага экс-чемпиона Ларсона развернуло в плотной группе машин, что в итоге спровоцировало завал с участием ещё нескольких пилотов, включая Буббу Уолласа, Кристофера Белла, Чейза Бриско и Криса Бушера.

Также в преддверии Гран-при Нидерландов Фернандо Алонсо прокомментировал ситуацию между Ферстаппеном и Ларсоном.

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