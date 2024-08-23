24-летний британский пилот Формулы-1, выступающий за коллектив «Макларен», Ландо Норрис раскритиковал себя за ошибки на первых кругах и заявил, что вернулся ещё сильнее для завоевания чемпионства.

«Я борюсь за чемпионство, поэтому не буду счастлив, если мои выступления не пройдут на том уровне, на котором я смогу победить Макса, победить «Ред Булл» и других гонщиков, которые встанут у меня на пути. Думаю, всё осталось по-прежнему, я всё ещё очень доволен тем, как прошла первая часть сезона, но слишком много ошибок и отдано слишком много очков, а это не тот уровень, на котором мне нужно быть, если я хочу бороться за титул.

В эту паузу было много факторов, которые я рассмотрел и над которыми мне пришлось поработать, так что я стал намного сильнее. Так вот, есть ещё много серьёзных нюансов в моих заездах, но их всегда омрачает плохой старт или неудачный первый поворот, поэтому временами надо быть немного осторожнее, пытаться держаться подальше от неприятностей», — приводит слова Норриса издание Motorsport Week.

Предстоящий 15-й этап пройдёт с 23 по 25 августа в Нидерландах на гоночной трассе в Зандворте.

Норрис занимает второе место в личном зачёте пилотов, имея на своём счету 199 очков. У лидера чемпионата Макса Ферстаппена — 277 очков.