Расселл — о дисквалификации в Спа: это всё равно моя победа

26-летний британский пилот Формулы-1, выступающий за команду «Мерседес», Джордж Расселл прокомментировал свою дисквалификацию на Гран-при Бельгии после победы в гонке. Британец потерял первую строчку по итогам гонки из-за недовеса болида в 1,5 кг.

«Для меня это остаётся моей победой, и я также поставил свой победный шлем Бельгии на полку рядом с шлемами Бразилии и Австрии. Это была просто неудача. Когда дело дошло до потери веса во время гонки, сошлись несколько факторов. На Гран-при я сильно потел, шины были изношены значительно больше, чем ожидалось, планка под днищем тоже была изношена больше, чем обычно.

Конечно, было горько проглотить эту таблетку, но меня бы больше раздражала дисквалификация, если бы мы боролись за титул по итогам чемпионата», — приводит слова Расселла издание Speedweek.

Предстоящий 15-й этап пройдёт с 23 по 25 августа в Нидерландах на гоночной трассе в Зандворте.