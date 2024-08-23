Штайнер — о заявлениях Комацу: он приложил ровно ноль усилий для успеха

Бывший руководитель «Хааса», а ныне телевизионный эксперт Гюнтер Штайнер высказался по поводу слов нынешнего главы американского коллектива Аяо Комацу, заявившего, что команда при Штайнере не развивалась, а он сам искал одни оправдания.

«Если Комацу вернётся в 2019 год, то увидит, что это был другой мир. Знаете, он толком и не понимает, о чём говорит. Я имею в виду, что в прошлом году я всегда выражался довольно ясно. В прошлом году концепция машины была неправильной, в июне-2023 это признали и изменили болид.

Поэтому Комацу следует поблагодарить нас за то, что это позволило иметь в 2024 году хорошую машину в начале сезона, к чему он вообще не имел никакого отношения. Знаете, он приложил ровно ноль усилий для успеха команды», — приводит слова Штайнера издание F1 Oversteer.

Перед стартом 15-го Гран-при Формулы-1 «Хаас» занимает седьмое место, имея на своём счету 27 очков. По итогам сезона-2023 у американской команды было 12 очков и 10-е итоговое место по итогам чемпионата.