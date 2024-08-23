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Хэмилтон — о возможном проведении ГП в Африке: мы не можем продолжать игнорировать её

Хэмилтон — о возможном проведении ГП в Африке: мы не можем продолжать игнорировать её
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39-летний британский пилот и семикратный чемпион Формулы-1, выступающий за команду «Мерседес», Льюис Хэмилтон высказался о возможном проведении Гран-при в Африке после информации о проведении переговоров в сентябре между генеральным директором Формулы-1 Стефано Доменикали и представителями Руанды.

«100% сейчас актуально провести Гран-при в Африке. Мы не можем добавлять гонки в других местах и ​​продолжать игнорировать Африку, из которой остальной мир извлекает выгоду. Никто ничего не даёт Африке. Там предстоит проделать огромный объём работы. Я думаю, что многие из тех, кто там не был, не осознают, насколько красиво это место и насколько оно огромно.

Я думаю, что проведение там Гран-при действительно сможет подчеркнуть, насколько великолепно это место, привлечь туризм и всё такое. Почему мы до сих пор не на этом континенте? И нынешнее оправдание заключается в том, что нет готового трека, но в Африке есть, по крайней мере, один готовый трек. В краткосрочной перспективе нам следует просто встать на этот путь и включить Африку в часть календаря, а затем работать над созданием чего-то дальнейшего», — приводит слова Хэмилтона издание Motorsport.

Последний раз Гран-при Африки проводился в 1993 году в Южной Африке на трассе «Кьялами». Победителем гонки стал французский пилот Ален Прост, вторым был легендарный бразильский гонщик Айртон Сенна. Из 26 пилотов финишную черту пересекли пять пилотов.

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