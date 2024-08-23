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Албон ответил, сделает ли «Уильямс» ставку на одного из пилотов после прихода Сайнса

Албон ответил, сделает ли «Уильямс» ставку на одного из пилотов после прихода Сайнса
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Гонщик «Уильямса» Александер Албон выразил уверенность, что с приходом испанца Карлоса Сайнса в команде не будет чёткой иерархии относительно роли пилотов и предпочтения кому-то одному из них отдаваться не будет.

«Я не думаю, что мы можем позволить себе играть в такие игры. Мы здесь только для того, чтобы набирать очки. Борьба очень плотная. Полагаю, что в следующем году мы не будем в числе лучших команд, поэтому нам просто нужно убедиться, что обе машины будут хорошо выступать. На мой взгляд, мы оба должны занимать достойное место в команде, чтобы у неё была возможность иметь двух гонщиков, которые будут бороться друг с другом», — приводит слова Албона Crash.net.

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