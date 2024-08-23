Джек Дуэн станет боевым пилотом «Альпин» в следующем сезоне

21-летний австралиец Джек Дуэн станет боевым пилотом «Альпин» в новом сезоне. Об этом информирует пресс-служба команды.

Фото: Пресс-служба «Альпин»

Во французском гоночном коллективе Джек будет выступать вместе с Пьером Гасли.

Дуэн – сын пятикратного чемпиона мира MotoGP Мика Дуэна. Австралийский пилот уже несколько лет является резервным гонщиком «Альпин». В последнее время команда активно накатывает Дуэна на тестах. Он также считался главным кандидатом на место боевого пилота «Альпин» в 2025 году.

В настоящий момент «Альпин» занимает восьмое место в Кубке конструкторов. На счету французской команды 11 очков. Лидирует в чемпионате гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», в активе которого 408 баллов.

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