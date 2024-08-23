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Руководитель «Альпин» прокомментировал подписание Джека Дуэна

Руководитель «Альпин» прокомментировал подписание Джека Дуэна
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36-летний руководитель французского коллектива Формулы-1 Оливер Оукс прокомментировал подписание контракта на 2025 год с 21-летним австралийцем Джеком Дуэном.

«Мы очень рады обеспечить Джеку место в гонках со следующего сезона и тем самым дать ему возможность продемонстрировать своё мастерство и талант в Формуле-1. Джек станет первым гонщиком, закончившим академию «Альпин» и получившим место пилота в команде, и это исключительно приятно для команды и её пути в развитии молодых гонщиков.

Лично я работал с Джеком ещё в 2019 году и полностью осознаю его талант и потенциал. Он очень трудолюбив, и его преданность делу высоко ценится всей командой. Дуэт Джека и Пьера — сбалансированный состав гонщиков с хорошим сочетанием молодой энергии, опыта и чистой скорости», — приводит слова Оукса пресс-служба «Альпин».

В настоящий момент «Альпин» занимает восьмое место в Кубке конструкторов. На счету французской команды 11 очков. Лидирует в чемпионате гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», в активе которого 408 баллов.

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