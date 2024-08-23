Макс Ферстаппен высказался об уходе из «Ред Булл» ключевых специалистов

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос по поводу ухода из команды ключевых специалистов. В начале следующего сезона гоночный коллектив покинет конструктор Эдриан Ньюи, а в конце нынешнего сезона команду покинет спортивный директор Джонатан Уитли.

«Мы просто фокусируемся на выступлении на трассе. Конечно, кто-то уходит, кто-то приходит. Так устроена Формула-1, особенно это относится к тем, кто добивается больших успехов. Это нормально, что другие команды пытаются переманить специалистов. В любом случае для Формулы-1 это не новость. Я не слишком беспокоюсь по этому поводу. Нам просто нужно не терять концентрации. Мы должны понимать, что у нас есть нужные люди», — приводит слова Ферстаппена Motorsport Week.

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