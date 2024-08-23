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«Альпин» вспомнила скандальный отказ Пиастри, Дуэн показал контракт

«Альпин» вспомнила скандальный отказ Пиастри, Дуэн показал контракт
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Пресс-служба французского коллектива Формулы-1 «Альпин» в социальной сети Х (ранее Twitter) написала сообщение: «Мы понимаем, что...», отсылая подписание 21-летнего австралийского пилота Джека Дуэна на ситуацию с его соотечественником Оскаром Пиастри.

Сам Дуэн выложил фотографию с подписанным контрактом.

Фото: Личный архив Дуэна

Напомним, между «Альпин» и Пиастри произошла скандальная ситуация после того, как в команде объявили, что в следующем сезоне Оскар будет выступать за них. Пиастри, однако, буквально сразу же заявил, что не намерен этого делать, а пресс-релиз был выпущен без его согласия. После этого во французском гоночном коллективе дали понять, что у них есть подписанное соглашение с юниором. Тем не менее единственным действующим контрактом комиссия ФИА признала соглашение Оскара с «Маклареном».

23 августа 2024-го команда «Альпин» объявила о подписании контракта с Джеком Дуэном.

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