Джек Дуэн высказался после решения «Альпин» сделать его боевым пилотом с нового сезона

21-летний австралиец Джек Дуэн прокомментировал решение «Альпин» сделать его боевым пилотом начиная со следующего сезона.

«Очень рад, что в 2025 году смогу выступать в Формуле-1 вместе с «Альпин», и действительно благодарен руководству команды за доверие. Впереди много работы, к которой нужно подготовиться. Сделаю всё, что в моих силах, чтобы усвоить как можно больше информации и знаний и быть готовым к следующему шагу. Невероятно приятно быть первым выпускником академии «Альпин», который будет участвовать в гонках вместе с командой. И я чрезвычайно благодарен тем, кто поддерживал меня на протяжении всего пути, чтобы воплотить это в реальность. Это волнующий момент, день, когда моя семья может гордиться. С нетерпением жду возможности начать работать», — приводит слова Дуэна пресс-служба «Альпин».

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