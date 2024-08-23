Ландо Норрис: «Макларен» не хочет превосходить большинство. Мы хотим превзойти всех

Пилот «Макларена» Ландо Норрис выразил уверенность, что команда сможет бороться за самые высокие позиции, несмотря на ошибки в предыдущей части сезона.

«Очевидно, мы проделали не лучшую работу, и в некоторых моментах могли бы выступить лучше. Но мы это знаем, и нам не нужно, чтобы кто-то ещё говорил нам об этом со стороны. Я по-прежнему очень доволен результатами и считаю, что мы превосходим большинство других команд. Но мы не хотим просто превосходить большинство. Мы хотим превзойти всех. Команда проделала потрясающую работу. Поэтому, если мы улучшим определённые вещи, я уверен, мы сможем выступать очень здорово», — приводит слова Норриса RaceFans со ссылкой на пресс-службу Формулы-1.

Материалы по теме Норрис заявил, что не пилотировал в первой половине сезона на чемпионском уровне

Главные новости дня: