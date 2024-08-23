В Формуле-1 осталось три вакантных места на 2025 год

После подписания контракта между 21-летним австралийским гонщиком Джеком Дуэном и французской командой «Альпин» осталось три вакантных места в Формуле-1 на сезон-2025.

1. Немецкий коллектив «Мерседес» всё ещё находится в поисках второго пилота в команду к британцу Джорджу Расселлу. Главный кандидат — Андреа Кими Антонелли, который заменит в первой практике Гран-при Италии в Монце Льюиса Хэмилтона.

2. «РБ» имеет в своём составе на 2025 год только японского гонщика Юки Цуноду, определяясь с его напарником.

3. Швейцарский коллектив «Кик-Заубер», который с 2026 года станет «Ауди», подписал контракт с немецким пилотом Нико Хюлькенбергом и всё ещё ищет второго пилота команды.

Такие команды, как «Ред Булл», «Феррари», «Астон Мартин», «Макларен», «Хаас», «Уильямс» и «Альпин», укомплектовали свои составы.