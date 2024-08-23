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Льюис Хэмилтон высказался после увиденного в лагере беженцев в Мозамбике

Льюис Хэмилтон высказался после увиденного в лагере беженцев в Мозамбике
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Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после посещения лагеря беженцев в Мозамбике. Хэмилтон там побывал во время поездки по африканским странам.

«Одно дело читать об этом или видеть в новостях и другое — видеть вживую или общаться с детьми, которые проходят пешком 10 км до школы, чтобы получить образование, а затем 10 км обратно. Они проживают тяжёлую жизнь, а больше всего страдают в основном женщины и дети. Мужчин там было немного, потому что их либо убивают, либо берут в плен в различных зонах конфликтов. Это было действительно тяжело увидеть и пережить», — приводит слова Хэмилтона издание The Guardian.

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