Алексей Попов внёс ясность относительно ведения YouTube-канала в нынешней ситуации

Известный комментатор Формулы-1 Алексей Попов сообщил, что временно не будет размещать видео на своём канале в YouTube.
«С большим трудом последние несколько раз я публиковал видео на YouTube и, может быть, продолжил бы это делать. Но люди смотрят всё меньше и всё больше пишут, что невозможно смотреть и приходится идти на всякие ухищрения. Это не стоит того, поэтому временно я больше не буду выкладывать видео там», — сказал Попов на своей странице в социальных сетях.
Чуть позже Алексей уточнил, что видео на YouTube-канале всё же будут появляться, так как об этом его попросили многие болельщики:
«Теперь все новые видео будут попадать в ВК, на Rutube и потом на YouTube тоже в своём темпе — уж больно много народу там просили продолжать выкладывать тоже».
Напомним, с конца июля в Российской Федерации начали масштабно замедлять скорость работы YouTube.