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Racingnews365: «Уралкалий» пытается конфисковать через нидерландский суд болиды «Хааса»

Racingnews365: «Уралкалий» пытается конфисковать через нидерландский суд болиды «Хааса»
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Бывший спонсор команды Формулы-1 «Хаас» «Уралкалий» обратился в нидерландский суд перед гоночным уикендом 15-го Гран-при Формулы-1 с просьбой конфисковать автомобили американского коллектива и запасные детали, сообщает издание Racingnews365.

«Уралкалий» обратился в суд, потому что «Хаас» так и не вернул € 12 млн после того, как швейцарский Абитражный трибунал вынес решение в пользу российской компании. Суд остался на стороне российской компании, поскольку «Хаасу» была предоставлена ​​возможность вернуть деньги, но она этого не сделала.

«Уралкалий» обратился в нидерландский суд с просьбой конфисковать автомобили и другое оборудование, возможной целью также является моторхоум. Оценщики находились в паддоке в четверг вечером, чтобы подвести итоги и оценить оборудование «Хааса», — сообщает издание Racingnews365.

в своём требовании к суду «Уралкалий» разрешает использование техники в дневные часы этапа, чтобы не подвергать угрозе участие «Хааса» в Гран-при Нидерландов. А вот после Гран-при требуют полную конфискацию, что ставит под вопрос участие американской команды на Гран-при Италии.

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