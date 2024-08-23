«Хаас» выпустил заявление в связи с ситуацией с «Уралкалием»

Американский коллектив Формулы-1 «Хаас» выпустил заявление в связи с ситуацией с бывшим главным спонсором «Уралкалием», который обратился в суд для изъятия болидов команды и запчастей к ним.

«Хаас» намерен выплатить все суммы, причитающиеся «Уралкалию» в соответствии с арбитражным решением, и споров по поводу этих сумм нет. «Хаас» работает со своими юристами, чтобы гарантировать, что платёж соответствует всем соответствующим санкционным законам и правилам США, ЕС, Великобритании и Швейцарии. Мы продолжим работу с «Уралкалием» в ближайшие дни, чтобы окончательно решить этот вопрос», — приводит заявление американского коллектива издание Racingnews365.

В своём требовании к суду «Уралкалий» разрешает использование техники в дневные часы этапа, чтобы не подвергать угрозе участие «Хааса» в Гран-при Нидерландов. А вот после Гран-при требуют полную конфискацию, что ставит под вопрос участие американской команды на Гран-при Италии.