Авторитетный обозреватель IndyCar: Роберт Шварцман заключил контракт с «Премой»

Авторитетный обозреватель IndyCar Маршалл Пруэтт рассказал, что российский пилот Роберт Шварцман мог заключить контракт с «Премой», которая будет выступать в IndyCar. Отметим, что Шварцмана называют кандидатом на место второго боевого пилота в «Кик-Заубер» в 2025 году.

«Слышал, что тест-пилот «Феррари» в Формуле-1 Роберт Шварцман заключил контракт на весь сезон, предположительно с «Премой», и было бы здорово посмотреть, как всё в итоге сложится», — приводит слова Пруэтта Racer.

«Према» представлена во множестве гоночных серий, среди которых присутствуют младшие серии «Формулы». О решении команды участвовать в гоночной серии IndyCar официально было объявлено в апреле этого года.

Напомним, Шварцман заменит финского гонщика «Кик-Заубера» Валттери Боттаса в первой свободной практике Гран-при Нидерландов, которая состоится сегодня, 23 августа.

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