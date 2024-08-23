Алонсо прояснил интерес команд Формулы-1 к Габриэлу Бортолето

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, выступающий за команду «Астон Мартин», высказался о 19-летнем бразильском пилоте Габриэле Бортолето, который является членом его программы по поддержке молодых гонщиков.

«Габриэл обладает исключительным талантом и готов к серьёзным вызовам. Безусловно, Формула-1 является следующим шагом для Габриэла. Он очень хорошо выступает в Формуле-2, и ему просто нужно время, чтобы попасть в Формулу-1. Для того чтобы попасть в чемпионат, нужен правильный момент. Команды очень внимательно следят за ним. Его уважают другие гонщики, команды тоже уважают его и интересуются им. Не только «Ауди». Так что я надеюсь, что мы найдём какой-нибудь вариант», — приводит слова Алонсо Motorsport Brasil.

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