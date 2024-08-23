Алонсо — о Стролле: в один из своих худших сезонов я набрал вдвое больше очков

43-летний испанский автогонщик, двукратный чемпион мира Формулы-1, выступающий за команду «Астон Мартин», Фернандо Алонсо прокомментировал слухи о спаде своей формы, сравнив результаты с напарником по команде Лэнсом Строллом.

«Лэнс Стролл проделывает отличную работу в этом году. В один из моих худших сезонов, как я читал в некоторых новостях, я набрал вдвое больше очков, чем Лэнс. В целом не уверен, что существует много гонщиков на стартовой решётке, способных набирать вдвое больше очков, чем напарник», — приводит слова Алонсо издание SoyMotor.

После 14 проведённых Гран-при Алонсо и Стролл занимают девятое и 10-е место в личном зачёте. У Фернандо 49 очков, у Лэнса — 24. «Астон Мартин» занимает пятое место в Кубке конструкторов.