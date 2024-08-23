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«Санкционных проблем нет». «Уралкалий» объяснил угрозу конфискации болидов «Хааса»

«Санкционных проблем нет». «Уралкалий» объяснил угрозу конфискации болидов «Хааса»
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Компания «Уралкалий» прокомментировала обращение в голландский суд с требованием конфисковать гоночные болиды и другое имущество «Хааса» в связи с тем, что американская команда Формулы-1 до сих пор не выплатила деньги, которые должна вернуть «Уралкалию» по решению швейцарского арбитража.

«Нам известно, что голландские судебные приставы в сопровождении полиции вчера вечером прибыли в паддок в расположение „Хааса“ и провели опись всего гоночного оборудования и другого имущества. Это ожидаемое последствие отказа „Хааса“ подчиниться решению арбитража о присуждении „Уралкалию“ выплаты и гоночного болида.

Арбитражное решение было вынесено 12 июня с немедленным вступлением в силу, но было проигнорировано «Хаасом». У «Хааса» было более двух месяцев на выполнение решения, и, как сообщалось ранее, «Уралкалий» обращался к представителям «Хааса» с вариантами того, как произвести платёж и куда отправить гоночный автомобиль, однако так и не получил существенного ответа. Сейчас нет и никогда не было никаких санкционных проблем, препятствующих «Хаасу» выполнить свои обязательства. Тем не менее они остались невыполненными.

Мы рады слышать, что после вчерашнего визита голландских властей «Хаас» наконец-то обратил внимание на арбитражное решение. «Уралкалий» не хочет ничего, кроме как получить то, что ему присудили в ходе справедливого судебного процесса, и надеется, что «Хаас» быстро исправит ситуацию, чтобы все стороны могли двигаться дальше», — сообщил официальный представитель «Уралкалия».

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