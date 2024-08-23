Норрис стал лучшим в первой тренировке ГП Нидерландов, Ферстаппен — 2-й, Шварцман — 16-й

В Зандворте завершилась первая свободная практика Гран-при Нидерландов Формулы-1. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым был лидер общего зачёте Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Топ-3 замкнул Льюис Хэмилтон из «Мерседеса»
Российский гонщик Роберт Шварцман, заменявший в Зандворте финского пилота «Кик-Заубера» Валттери Боттаса, показал 16-й результат.
Гран-при Нидерландов. Первая свободная практика:
1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.12,322.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,201.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,684.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,752.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +0,820.
6. Александер Албон («Уильямс») +0,837.
7. Оскар Пиастри («Макларен») +0,908.
8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,241.
9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,275.
10. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1,643.
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,829.
12. Серхио Перес («Ред Булл») +1,957.
13. Шарль Леклер («Феррари») +1,984.
14. Юки Цунода («РБ») +2,096.
15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +2,145.
16. Роберт Шварцман («Кик-Заубер») +2,336.
17. Логан Сарджент («Уильямс») +3,283.
18. Эстебан Окон («Альпин») +3,474.
19. Даниэль Риккардо («РБ») +3,909.
20. Пьер Гасли («Альпин») +9,714.