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Норрис стал лучшим в первой тренировке ГП Нидерландов, Ферстаппен — 2-й, Шварцман — 16-й

Норрис стал лучшим в первой тренировке ГП Нидерландов, Ферстаппен — 2-й, Шварцман — 16-й
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В Зандворте завершилась первая свободная практика Гран-при Нидерландов Формулы-1. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым был лидер общего зачёте Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Топ-3 замкнул Льюис Хэмилтон из «Мерседеса»

Российский гонщик Роберт Шварцман, заменявший в Зандворте финского пилота «Кик-Заубера» Валттери Боттаса, показал 16-й результат.

Гран-при Нидерландов. Первая свободная практика:

1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.12,322.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,201.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,684.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,752.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +0,820.
6. Александер Албон («Уильямс») +0,837.
7. Оскар Пиастри («Макларен») +0,908.
8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,241.
9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,275.
10. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1,643.
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,829.
12. Серхио Перес («Ред Булл») +1,957.
13. Шарль Леклер («Феррари») +1,984.
14. Юки Цунода («РБ») +2,096.
15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +2,145.
16. Роберт Шварцман («Кик-Заубер») +2,336.
17. Логан Сарджент («Уильямс») +3,283.
18. Эстебан Окон («Альпин») +3,474.
19. Даниэль Риккардо («РБ») +3,909.
20. Пьер Гасли («Альпин») +9,714.

Формула-1 2024. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Свободная практика 1
23 августа 2024, пятница. 13:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:12.322
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.201
3
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+0.684
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