Опубликован трейлер финального эпизода The Grand Tour

На официальном YouTube-канале автомобильного шоу The Grand Tour опубликован тизер финального эпизода передачи. В финальной серии будет показано путешествие знаменитого трио ведущих Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя по Зимбабве. Премьера эпизода состоится 13 сентября.

Права на видео принадлежат Amazon. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале The Grand Tour.

На видео можно заметить автомобили, которые ведущие выбрали для финального эпизода. Джереми Кларксон управляет Lancia Montecarlo, Ричард Хаммонд сел за руль Ford Capri, а Джеймс Мэй предпочёл Triumph Stag.

Напомним, что о скором закрытии The Grand Tour стало известно в прошлом году — вскоре после заявления о прекращении выпуска шоу Top Gear, в котором до 2015-го работали Кларксон, Хаммонд и Мэй. Тогда Кларксон после драки с помощником продюсера со скандалом ушёл с BBC, а за ним последовали и его коллеги.

Предполагается, что в данный момент у знаменитого трио нет совместных творческих планов, каждый из них займётся развитием собственных проектов.