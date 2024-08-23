Хорнер прояснил сроки принятия решения по составу пилотов «Ред Булл» и «РБ» на сезон-2025

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что команда пока не принимала окончательного решения относительно состава пилотов в следующем сезоне Формулы-1. Кроме того, решение о составе пилотов пока не принято и в отношении младшей команды «РБ».

«На данный момент у нас есть ещё несколько недель на принятие решения. Так что пока вопрос открыт. Конечно, мы знаем о ситуации с Чеко и условиях его контракта. В случае с соглашениями с Даниэлем Риккардо и Лиамом Лоусоном есть определённые варианты, о которых мы, очевидно, не станем говорить публично, пока всё не будет завершено», — приводит слова Хорнера GPblog со ссылкой на Sky Sports News.

Ранее советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что резервист команды Лиам Лоусон получит место боевого пилота в 2025 году, однако не стал уточнять, будет ли это «Ред Булл» или «РБ».

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