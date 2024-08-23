«Мне не хотелось зависеть от третьих лиц». Сайнс — о том, почему не выбрал «Мерседес»

29-летний испанский пилот Формулы-1, выступающий за команду «Феррари», Карлос Сайнс сказал, что выбрал «Уильямс» вместо «Мерседеса» из-за нежелания зависеть от третьих лиц.

«Думаю, что когда в августе пришло время определиться, то было очевидно, что я уже достаточно долго ждал. Безусловно, я рассматривал разные варианты продолжения карьеры. Когда ты уходишь из «Феррари», то хочешь перейти сразу в конкурентоспособный коллектив вроде «Ред Булл» или «Мерседеса».

Но мой приоритет — забота о своих интересах, собственной спортивной карьере. Моё желание — принимать то решение, которое полностью зависит от меня. Мне не хотелось зависеть от третьих лиц. Вот почему было важно самому принять это решение с переходом в «Уильямс», стать хозяином своей судьбы. Я считаю, что правильно прождал практически до 1 августа, взвесив все плюсы и минусы, и выбрал правильный коллектив.

Я убеждён, что в будущем снова буду бороться за победы и подиумы, которые полностью в моих руках, бороться за те первые пять позиций, три первые позиции, и думаю, что в какой-то момент я вернусь. Это будет как можно скорее, и именно с «Уильямсом», потому что это то, что мотивирует меня больше всего и привлекает сражаться», — приводит слова Сайнса издание Mundo Deportivo.