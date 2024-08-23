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Хорнер высказался об итогах проверки в отношении него после обвинений сотрудницы команды

Хорнер высказался об итогах проверки в отношении него после обвинений сотрудницы команды
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о внутреннем расследовании, которое на протяжении длительного времени проводилось командой в отношении него. Напомним, босса гоночного коллектива обвиняли в неподобающем поведении по отношению к одной из сотрудниц. По итогам разбирательств Кристиан был оправдан.

«Очевидно, это был крайне тщательный процесс. И, конечно же, я испытал облегчение, когда процесс апелляции был завершён и иск был отклонён. Так что сейчас, как и на протяжении всего сезона, главное – сосредоточиться на выступлении на трассе. Сожалею ли я, что дело вышло в публичную плоскость? Я просто рад, что процесс завершён», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

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