Шварцман — о практике за «Кик-Заубер»: мы были очень быстры на промежуточных шинах

Известный российский гонщик и чемпион Формулы-3 Роберт Шварцман прокомментировал своё выступление за рулём болида «Кик-Заубер».

«Зандворт, на мой взгляд, является одной из самых сложных трасс для гонщика. Сегодня было нелегко из-за сильного ветра и дождя, но, честно говоря, по моему опыту мне нравятся такие условия. Это показывает уровень настоящего гонщика, чувство необходимости немедленно почувствовать сцепление с трассой, даже если условия очень сложные. Я доволен сегодняшним результатом. Мы экспериментировали сегодня в разных условиях: и на сильнодождевых шинах, и на промежуточных. На промежуточных шинах всё прошло очень хорошо, я хорошо чувствовал машину, и мы были очень быстры.

В концовке мы чуть поздновато перешли на слики. Когда мы выехали, там было очень много машин, поэтому проехать быстрый круг было очень сложно. По сути, у меня был только один последний круг, на котором я пытался собрать всё воедино. Очевидно, так как мы не знали точек торможения или чего-то ещё, нам было сложно. Я допустил ошибки в нескольких поворотах и потерял время. Думаю, если бы проехал ещё один круг на сликах, мы могли бы показать очень хорошее время на круге, но в целом я очень доволен. Благодарю «Кик-Заубер» за то, что позволили мне сесть за руль. Это первый опыт для команды и для меня», — приводит слова Шварцмана издание FormulaPassion.

По итогам первой практики Шварцман занял 16-е место.