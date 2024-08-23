Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Шварцман — о продолжении карьеры в Формуле-1: хочу в это верить

Шварцман — о продолжении карьеры в Формуле-1: хочу в это верить
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский гонщик и чемпион Формулы-3 Роберт Шварцман высказался о своих шансах на продолжение карьеры в составе команды Формулы-1 после проведённой свободной практики за «Кик-Заубер».

«В этом году я в основном занимался работой на симуляторе в Формуле-1 и сконцентрировался на своём сезоне в чемпионате мира по гонкам на выносливость. Внезапно мне позвонили и сказали: «Ты должен принять участие в свободной практике в Зандворте». Из-за паузы, честно говоря, особой подготовки не было. У меня был лишь день на симуляторе месяц назад, а другой подготовки не было.

Моя работа будет оцениваться командой, и если они будут рады продолжить, я буду рад выступать вместе. Будет ли у меня всё ещё шанс в Формуле-1? Хочу в это верить», — приводит слова Шварцмана издание FormulaPassion.

По итогам первой практики Шварцман занял 16-е место.

Материалы по теме
Шварцман — о практике за «Кик-Заубер»: мы были очень быстры на промежуточных шинах
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android