Руководитель «Хааса» Комацу прокомментировал ситуацию с «Уралкалием»

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу рассказал, что команда вернёт деньги, которые они обязаны выплатить бывшему спонсору «Уралкалию».

«Очевидно, арбитраж был проведён, и мы его приняли. Мы вообще не оспариваем это. Процесс перевода этих средств — сложен. Мы работаем над этим. Это занимает больше времени, чем мне бы хотелось. Но мы полностью сосредоточены на том, чтобы перевести их как можно скорее», — сказал Комацу на пресс-конференции ФИА.

Ранее издание Racingnews365 сообщило, что бывший спонсор команды Формулы-1 «Хаас» «Уралкалий» обратился в нидерландский суд перед гоночным уикендом 15-го Гран-при Формулы-1 с просьбой конфисковать автомобили американского коллектива и запасные детали.

Американский коллектив выпустил заявление в связи с ситуацией с бывшим главным спонсором «Уралкалием», который обратился в суд для изъятия болидов команды и запчастей к ним.