Шварцман высказался о том, будут ли у него ещё практики в Формуле-1 в нынешнем сезоне

Известный российский гонщик и чемпион Формулы-3 Роберт Шварцман выразил надежду, что в этом сезоне Формулы-1 у него ещё будет возможность принять участие в свободных практиках.

«Ведётся много обсуждений. Моя работа — быть быстрым, демонстрировать результаты, помогать команде улучшать болид. Это то, на чём я сосредоточен, и то, зачем пришёл. Надеюсь, что буду участвовать в практиках ещё в этом году. Я хочу верить, «Феррари» и «Кик-Заубер» довольны моей работой и предоставят мне больше возможностей», — сказал Шварцман в интервью F1 TV.

По итогам первой свободной практики Гран-при Нидерландов Роберт занял 16-е место.

Напомним, в январе 2023 года Шварцман официально покинул ряды академии «Феррари», но оставил за собой роль резервного пилота итальянской команды в Формуле-1. В настоящий момент россиянину 24 года. Он является чемпионом Формулы-3 2019 года и серебряным призёром Формулы-2 2021 года.