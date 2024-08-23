Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл стал лучшим во второй тренировке ГП Нидерландов, Хюлькенберг попал в аварию

Расселл стал лучшим во второй тренировке ГП Нидерландов, Хюлькенберг попал в аварию
Аудио-версия:
Комментарии

В Зандворте завершилась вторая свободная практика Гран-при Нидерландов Формулы-1. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Вторым был гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. Топ-3 замкнул Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг вызвал красные флаги, попав в аварию. Гонщика развернуло в первом повороте, после чего его болид врезался в ограждение.

Гран-при Нидерландов. Вторая свободная практика:

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:10.702
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.061
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.111
4. Ландо Норрис («Макларен») +0.259
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.284
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.655
7. Юки Цунода («РБ») +0.672
8. Кевин Магнуссен («Хаас») +0.728
9. Шарль Леклер («Феррари») +0.741
10. Александер Албон («Уильямс») +0.848
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.874
12. Серхио Перес («Ред Булл») +0.879
13. Даниэль Риккардо («РБ») +0.928
14. Пьер Гасли («Альпин») +0.942
15. Логан Сарджент («Уильямс») +1.116
16. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1.232
17. Эстебан Окон («Альпин») +1.359
18. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1.504
19. Карлос Сайнс («Феррари») +2.406
20. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2.594

Формула-1 2024. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Свободная практика 2
23 августа 2024, пятница. 17:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:10.702
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.061
3
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+0.111
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android