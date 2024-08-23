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Расселл стал лучшим во второй тренировке ГП Нидерландов, Хюлькенберг попал в аварию

В Зандворте завершилась вторая свободная практика Гран-при Нидерландов Формулы-1. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Вторым был гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. Топ-3 замкнул Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг вызвал красные флаги, попав в аварию. Гонщика развернуло в первом повороте, после чего его болид врезался в ограждение.

Гран-при Нидерландов. Вторая свободная практика:

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:10.702

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.061

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.111

4. Ландо Норрис («Макларен») +0.259

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.284

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.655

7. Юки Цунода («РБ») +0.672

8. Кевин Магнуссен («Хаас») +0.728

9. Шарль Леклер («Феррари») +0.741

10. Александер Албон («Уильямс») +0.848

11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.874

12. Серхио Перес («Ред Булл») +0.879

13. Даниэль Риккардо («РБ») +0.928

14. Пьер Гасли («Альпин») +0.942

15. Логан Сарджент («Уильямс») +1.116

16. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1.232

17. Эстебан Окон («Альпин») +1.359

18. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1.504

19. Карлос Сайнс («Феррари») +2.406

20. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2.594