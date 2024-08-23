Расселл стал лучшим во второй тренировке ГП Нидерландов, Хюлькенберг попал в аварию

В Зандворте завершилась вторая свободная практика Гран-при Нидерландов Формулы-1. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Вторым был гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. Топ-3 замкнул Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».
Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг вызвал красные флаги, попав в аварию. Гонщика развернуло в первом повороте, после чего его болид врезался в ограждение.
Гран-при Нидерландов. Вторая свободная практика:
1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:10.702
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.061
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.111
4. Ландо Норрис («Макларен») +0.259
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.284
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.655
7. Юки Цунода («РБ») +0.672
8. Кевин Магнуссен («Хаас») +0.728
9. Шарль Леклер («Феррари») +0.741
10. Александер Албон («Уильямс») +0.848
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.874
12. Серхио Перес («Ред Булл») +0.879
13. Даниэль Риккардо («РБ») +0.928
14. Пьер Гасли («Альпин») +0.942
15. Логан Сарджент («Уильямс») +1.116
16. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1.232
17. Эстебан Окон («Альпин») +1.359
18. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1.504
19. Карлос Сайнс («Феррари») +2.406
20. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2.594