Кристиан Хорнер: Ферстаппен определённо недоступен для «Мерседеса» на сезон-2025

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о потенциальном переходе трёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена в «Мерседес» в сезоне-2025.

«Ситуация такова, как мы говорили в течение всего года. Мы знаем, в чём заключается наше соглашение с Максом, а Макс знает, в чём заключается его соглашение с нами. Ферстаппен определённо недоступен для «Мерседеса» на сезон-2025. Он никогда и не был доступен.

Я уверен, что, какие бы варианты они ни выбрали, они тщательно всё обдумали. Если в «Мерседесе» решат отдать место Антонелли, то нужно похвалить их за то, что они пошли на риск, взяв молодого человека», — приводит слова Хорнера Racingnews365 со ссылкой на Sky Sports F1.

Ранее руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф рассказал, что по-прежнему не исключает возможности подписания контракта с Максом Ферстаппеном, но признаёт, что это маловероятно.