В Pininfarina представили уникальную версию Battista в честь города, где основана компания

Компания Automobili Pininfarina представила уникальную версию электрогиперкара Battista — Pininfarina Battista VIN020, которая посвящена городу Камбьяно, где основана марка. Название машины — Battista VIN020 — отсылает к почтовому индексу Камбьяно (10020).

Pininfarina Battista VIN020 Фото: Pininfarina

Визуально автомобиль отличается от стандартной Pininfarina Battista изображением карты Камбьяно и стилизованной схемой производственной линией Battista на заднем антикрыле, а также надписями на дверных табличках: «Where Everything Starts» («Там, где всё начинается» — англ.) и «Fatto Con Amore in Italia» («Сделано с любовью в Италии» — итал.).

Антикрыло Pininfarina Battista VIN020 Фото: Pininfarina

Гиперкар Pininfarina Battista был представлен в 2019 году в Женеве. Силовая установка состоит из четырёх электромоторов суммарной отдачей 1417 кВт (1927 л. с.). Battista, таким образом, считается самым мощным итальянским дорожным автомобилем. До 100 км/ч гиперкар разгоняется за 1,89 секунды, а его максимальная скорость — 358,03 км/ч.

Интерьер Pininfarina Battista VIN020 Фото: Pininfarina

Отметим, что чуть ранее в Pininfarina представили другой экземпляр Battista — первую открытую версию электрогиперкара.