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Гран-при Нидерландов может пройти в штормовых условиях

Гран-при Нидерландов может пройти в штормовых условиях
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Ожидается, что Гран-при Нидерландов в Зандворте может быть сорван из-за шторма «Лиллиан», который пронёсся по югу Великобритании и северу Европы. Об этом сообщает Racingnews365 со ссылкой на метеорологическую службу Нидерландов.

По сведениям синоптиков, в Зандворте ожидаются порывы ветра скоростью около 80–90 км/ч, а в субботу — дождь. Метеорологическая служба объявила «жёлтый уровень погодной опасности».

«В субботу вероятность грозы увеличится к концу дня и началу вечера. Местами возможны сильные порывы ветра и град», — сообщает нидерландская метеослужба.

Ранее в Зандворте завершилась вторая свободная практика Гран-при Нидерландов Формулы-1. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Вторым был гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. Топ-3 замкнул Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

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