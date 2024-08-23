Вольф раскрыл, что провёл переговоры с Ферстаппеном и его командой во время летней паузы

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что по итогам переговоров трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен не перейдёт из «Ред Булл» в «Мерседес» в сезоне-2025.

«Весь год я думал, что есть окно или что есть возможность, которая не была нулевой. Ситуация всё ещё довольно сложная, и не только из-за производительности, но и из-за межличностных проблем, о которых мы все знаем. Кстати, я всю жизнь общался с Йосом. Возможно, потому, что мы немного похожи. И именно поэтому я думал, что дверь никогда не будет полностью закрыта.

Каковы были шансы, что это всё-таки произойдёт? Возможно, 10 к одному. Девять к одному. Тем не менее я не хотел сдаваться. Но потом мы вместе пришли к выводу летом, что нам не стоит ждать, пока что-то произойдёт, прежде чем брать на себя обязательства на 2025 год. Решили, что каждый просто продолжит свою работу. Макс – в «Ред Булл», а «Мерседес» будет принимать собственные решения относительно гонщиков. Это была своего рода совместная идея.

Что мне нравится в Максе, Раймонде и Йосе, так это то, что мы говорим прямо. Нам не нужно подталкивать друг друга. Мы занимаемся этим слишком долго. Так что мы приняли решение по гонщикам на следующий год. Это то, на что мы направляем все наши усилия.

Надеюсь, это будет состав на 2026 год и далее. Но это не закрывает дверь для Макса, который сможет присоединиться к нам в 2026 году или позже. Мы по-прежнему хотим сохранять все возможности открытыми, как это делает он. Поэтому мне понравилось в наших разговорах то, что не было скрытых планов. Каким-то образом у меня есть это ощущение, что пути «Мерседеса» и Ферстаппена пересекутся. Но я не знаю, когда это может произойти. Будет ли это в 2026 году, или через три года. Пока не знаю», — приводит слова Вольфа Motorsport.