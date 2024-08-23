Имущество «Хааса» не выпустят из Нидерландов, пока команда не заплатит «Уралкалию»

Нидерландский суд поддержал требования бывшего спонсора команды Формулы-1 «Хаас» «Уралкалия». Об этом сообщает Crash.net. Сообщается, что имущество «Хааса» не выпустят из страны, пока команда не выплатит сумму.

Ранее издание Racingnews365 сообщило, что «Уралкалий» обратился в суд, потому что «Хаас» так и не вернул € 12 млн после того, как швейцарский Арбитражный трибунал вынес решение в пользу российской компании.

«Уралкалий» обратился с просьбой конфисковать автомобили и другое оборудование, возможной целью также является моторхоум. Оценщики находились в паддоке в четверг вечером, чтобы оценить оборудование «Хааса».

Ранее «Уралкалий» объяснил угрозу конфискации болидов американского гоночного коллектива.