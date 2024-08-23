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Макс Ферстаппен высказался о результатах пятничных практик ГП Нидерландов

Макс Ферстаппен высказался о результатах пятничных практик ГП Нидерландов
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги пятничных свободных практик Гран-при Нидерландов в Зандворте.

«Конечно, в первой свободной практике у нас было не так много возможностей для того, чтобы проехать. Но во второй свободной практике погода прояснилась. В результате мы смогли чуть лучше разглядеть трассу, на которой находимся. У нас не было темпа на длинных и коротких дистанциях, и на данный момент нет чёткого ответа, как это улучшить. Но мы разберёмся. Именно так мы провели последние несколько гонок, так что это неудивительно. Но нам нужно поработать над тем, чтобы набрать немного форму перед завтрашней квалификацией», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

Напомним, по итогам первой практике Макс Ферстаппен продемонстрировал второй результат. Во второй гонщик расположился на пятом месте.

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