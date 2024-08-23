«Это предательство». Сотрудники «Рено» выступили против отказа от собственных моторов Ф-1

Сотрудники французской автомобилестроительной корпорации «Рено» в Вири-Шатийоне призвали пересмотреть планы по отказу от производства собственных двигателей для Формулы-1.

«Руководство концерна планирует прекратить программу в Вири-Шатийоне к 2026 году и перейти на поставку двигателей, возможно, от «Мерседеса». Причиной этого является значительная экономия, заключающаяся в обмене затрат на разработку в размере $ 120 млн на ежегодные поставки в размере $ 17 млн. Мы не понимаем, что оправдывает уничтожение этого элитного завода, которым является Вири-Шатийон. Это предательство ДНК, если пересадить мотор «Мерседеса» в нашу машину «Альпин».

Заявление о прекращении разработки и производства французских силовых агрегатов для Формулы-1 для нас непостижимо. Мы не можем допустить, чтобы «Альпин» и «Рено» наносили ущерб имиджу, поэтому мы просим господина де Мео и его совет директоров отказаться от этого решения», — приводит слова из заявления социального и экономического совета работников «Альпин» в Вири-Шатийоне Motorsport.

Также в заявлении говорится, что в Вири удалось достичь некоторых амбициозных целей в разработке нового двигателя, который, по их словам, продемонстрировал хороший потенциал во время испытаний.