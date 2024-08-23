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Серхио Перес прокомментировал итоги пятничных практик ГП Нидерландов

Серхио Перес прокомментировал итоги пятничных практик ГП Нидерландов
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Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес высказался об итогах пятничных свободных практик Гран-при Нидерландов в Зандворте.

«Сегодня были сложные условия между мокрой трассой в первой свободной практике и сухой трассой — во второй. Мы поработали с настройками, и ощущения несколько лучше, чем результат в протоколах тренировок. Я допустил ошибку и вылетел в 12-м повороте, поэтому потерял пару десятых. Но в целом нам предстоит ещё поработать, особенно в долгосрочной перспективе, чтобы догнать тех, кто впереди. Сегодня мы по-разному работали с обеими машинами, так что нам есть что проанализировать. Квалификация будет важной, поэтому завтра нам нужно выложиться на максимум», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».

Напомним, по итогам двух пятничных практик Серхио Перес продемонстрировал 12-й результат.

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