Марк Зурер: «Ауди» стоит выбрать Мика Шумахера

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Марк Зурер высказал мнение, что «Ауди» стоит рассмотреть кандидатуру немца Мика Шумахера вместо того, чтобы продлевать контракт с финским гонщиком «Кик-Заубера» Валттери Боттасом.

«Ауди» стоит выбрать Мика Шумахера. Прежде чем продлевать контракт с Валттери Боттасом, который уже, кажется, не мотивирован в этом году. Они должны дать молодому, голодному гонщику, такому как Шумахер, шанс расти вместе с командой и развиваться шаг за шагом.

Я просто думаю, что Мик не смог раскрыть потенциал, который заложен в нём, за два года в «Хаасе». Парень очень быстр и также умеет обгонять. Он доказал это в Формуле-3 и в Формуле-2, в обеих из которых победил. В правильной обстановке он проявит свой талант, я в этом уверен», — приводит слова Зурера F1-Insider.

Напомним, многолетний контракт с «Ауди» уже подписал немец Нико Хюлькенберг, выступающий за «Хаас».