Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марк Зурер: «Ауди» стоит выбрать Мика Шумахера

Марк Зурер: «Ауди» стоит выбрать Мика Шумахера
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Марк Зурер высказал мнение, что «Ауди» стоит рассмотреть кандидатуру немца Мика Шумахера вместо того, чтобы продлевать контракт с финским гонщиком «Кик-Заубера» Валттери Боттасом.

«Ауди» стоит выбрать Мика Шумахера. Прежде чем продлевать контракт с Валттери Боттасом, который уже, кажется, не мотивирован в этом году. Они должны дать молодому, голодному гонщику, такому как Шумахер, шанс расти вместе с командой и развиваться шаг за шагом.

Я просто думаю, что Мик не смог раскрыть потенциал, который заложен в нём, за два года в «Хаасе». Парень очень быстр и также умеет обгонять. Он доказал это в Формуле-3 и в Формуле-2, в обеих из которых победил. В правильной обстановке он проявит свой талант, я в этом уверен», — приводит слова Зурера F1-Insider.

Напомним, многолетний контракт с «Ауди» уже подписал немец Нико Хюлькенберг, выступающий за «Хаас».

Материалы по теме
Джек Дуэн является кандидатом на место в «Ауди» — UOL Esporte
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android