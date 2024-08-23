Джордж Расселл дал оценку форме «Мерседеса» после пятничных практик ГП Нидерландов

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвёл итоги пятничных свободных практик Гран-при Нидерландов.

«Было здорово вернуться в машину и окунуться в атмосферу событий в первый день гонок здесь, в Зандворте. Было сложно из-за ветреной погоды. Возможно, это самые ветреные условия, которые я помню, управляя болидом Формулы-1 за последние несколько лет. Тем не менее машина вела себя очень хорошо, и обновлённое днище, которое мы привезли в Спа, казалось, работало эффективно.

Впереди все снова довольно близки. Мы ожидаем, что нас ждёт ещё одна захватывающая борьба в оставшийся уикенд за места на подиуме. Тем не менее завтра всё может быть совсем по-другому, так как условия, вероятно, снова изменятся. Я с нетерпением жду возможности вернуться в машину завтра и посмотреть, что мы сможем сделать», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».