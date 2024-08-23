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Льюис Хэмилтон дал прогноз на гонку после пятничных практик ГП Нидерландов

Льюис Хэмилтон дал прогноз на гонку после пятничных практик ГП Нидерландов
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Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказал мнение, что команда окажется в топ-5 в гонке Гран-при Нидерландов в Зандворте.

«Сегодня я ощущал себя хорошо. Начало уикенда было неплохим. Огромная разница по сравнению с прошлым годом. Машина определённо ощущается живее и располагается среди лидеров. Теперь мы понимаем автомобиль намного лучше. Так что начинаем уикенд увереннее, а затем просто вносим небольшие коррективы, что, безусловно, очень полезно. Это делает нашу работу более приятной.

Ещё немного не хватает производительности. Нужно чуть-чуть поработать над настройками. В остальном всё хорошо. Не знаю, претендуем ли на победу. Но мы определённо как минимум окажемся в первой пятёрке», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

Во второй свободной практики Льюис Хэмилтон продемонстрировал третий результат.

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