Льюис Хэмилтон дал прогноз на гонку после пятничных практик ГП Нидерландов

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказал мнение, что команда окажется в топ-5 в гонке Гран-при Нидерландов в Зандворте.

«Сегодня я ощущал себя хорошо. Начало уикенда было неплохим. Огромная разница по сравнению с прошлым годом. Машина определённо ощущается живее и располагается среди лидеров. Теперь мы понимаем автомобиль намного лучше. Так что начинаем уикенд увереннее, а затем просто вносим небольшие коррективы, что, безусловно, очень полезно. Это делает нашу работу более приятной.

Ещё немного не хватает производительности. Нужно чуть-чуть поработать над настройками. В остальном всё хорошо. Не знаю, претендуем ли на победу. Но мы определённо как минимум окажемся в первой пятёрке», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

Во второй свободной практики Льюис Хэмилтон продемонстрировал третий результат.