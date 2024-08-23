Хельмут Марко высказался о положении «Ред Булл» после пятничных практик ГП Нидерландов

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко подвёл итоги пятничных свободных практик Гран-при Нидерландов, отметив, что пока нельзя выделить фаворита.

«Машина не совсем сбалансирована так, как нам бы хотелось. На одном быстром круге, я думаю, мы более конкурентоспособны, чем на длинных дистанциях. Но, возможно, тактика с одним пит-стопом сработает, так как обгонять здесь очень сложно. Я думаю, что борьба будет близкой. Но мне не кажется, что на данный момент есть явный фаворит.

«Макларен» и «Мерседес» довольно неплохо смотрятся. Они очень хороши и на быстром круге, и на длинной дистанции. На разных шинах и в разных условиях. Я думаю, что это будет очень интересная борьба, тем более что завтрашняя квалификация будет дождливой», — приводит слова Марко GPblog.

Во второй свободной практике Гран-при Нидерландов гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал пятый результат, а его напарник Серхио Перес занял 12-е место.