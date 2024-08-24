«Ничего не решено». Кристиан Хорнер высказался о будущем Лиама Лоусона

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что будущее резервиста «Ред Булл» новозеландеца Лиама Лоусона ешё не определено.

«Я спросил Марко, он сказал, что Лоусон будет выступать в Формуле-1 в следующем году. Мы могли бы сдать его в аренду в другую команду. Ничего не решено. Если мы не воспользуемся опцией в контракте Лиама, то он окажется свободным гонщиком в сезоне-2025. Я спросил у Хельмута, и он сказал: «Нет, я не говорил, за какую команда Лоусон будет выступать — я просто сказал сядет в одну из машин», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

Ранее советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что резервист команды Лиам Лоусон получит место боевого пилота в 2025 году, однако не стал уточнять, будет ли это «Ред Булл» или «РБ».