«Было тяжело». Леклер дал оценку конкурентоспособности «Феррари» на ГП Нидерландов

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признал, что, скорее всего, команда не сможет бороться за победу в гонке Гран-при Нидерландов. Во второй свободной практике Леклер показал девятый результат.

«Было тяжело. Как и ожидалось, я бы сказал. К сожалению, у нас не такой темп, как у тех, кто впереди. Я думаю, что всё обстоит лучше по сравнению с тем, что отражено в протоколе. Но всё же не хватает для того, чтобы навязать борьбу за победу. Ещё много работы предстоит проделать. Надеюсь, что она скоро окупится.

Очень надеюсь, что получится сократить отставание. Это цель. Постараюсь сделать что-то особенное в квалификации. Но на данный момент мы говорим об отрывах, которые слишком велики, чтобы продемонстрировать что-то впечатляющее. Если нам удастся уложиться в две-три десятых от лидеров, то, может быть, что-то можно будет сделать. Если нет, то я предсказываю нам трудный уикенд», — приводит слова Леклера F1i.