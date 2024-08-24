Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Было тяжело». Леклер дал оценку конкурентоспособности «Феррари» на ГП Нидерландов

«Было тяжело». Леклер дал оценку конкурентоспособности «Феррари» на ГП Нидерландов
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признал, что, скорее всего, команда не сможет бороться за победу в гонке Гран-при Нидерландов. Во второй свободной практике Леклер показал девятый результат.

«Было тяжело. Как и ожидалось, я бы сказал. К сожалению, у нас не такой темп, как у тех, кто впереди. Я думаю, что всё обстоит лучше по сравнению с тем, что отражено в протоколе. Но всё же не хватает для того, чтобы навязать борьбу за победу. Ещё много работы предстоит проделать. Надеюсь, что она скоро окупится.

Очень надеюсь, что получится сократить отставание. Это цель. Постараюсь сделать что-то особенное в квалификации. Но на данный момент мы говорим об отрывах, которые слишком велики, чтобы продемонстрировать что-то впечатляющее. Если нам удастся уложиться в две-три десятых от лидеров, то, может быть, что-то можно будет сделать. Если нет, то я предсказываю нам трудный уикенд», — приводит слова Леклера F1i.

Материалы по теме
Расселл стал лучшим во второй тренировке ГП Нидерландов, Хюлькенберг попал в аварию
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android