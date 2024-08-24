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«Феррари» переманила инженера по аэродинамике «Ред Булл»

«Феррари» переманила инженера по аэродинамике «Ред Булл»
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Инженер по аэродинамике Фредерик Казальс перешёл из «Ред Булл» в «Феррари». Об этом сообщает FormulaPassion. Специалист начал работу в «Ред Булл» в 2021 году и занял должность инженера по аэродинамике в сентябре 2022 года.

«В предвкушении начать своё новое приключение в «Феррари», — написал Казальс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в начале следующего сезона Формулы-1 гоночный коллектив покинет конструктор Эдриан Ньюи. В пресс-релизе австрийского гоночного коллектива сообщалось, что до своего ухода Эдриан сосредоточится на разработке первого гиперкара «Ред Булл» RB17.

В конце нынешнего сезона команду покинет спортивный директор Джонатан Уитли. Специалист займёт руководящую должность в команде «Ауди», которая намерена вступить в Ф-1 в 2026 году.

Ранее Макс Ферстаппен высказался об уходе из «Ред Булл» ключевых специалистов.

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