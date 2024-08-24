Нико Хюлькенберг прокомментировал вылет с трассы в свободной практике Гран-при Нидерландов

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг дал комментарий по поводу своей аварии во время второй свободной практики Гран-при Нидерландов Формулы-1 в Зандворте.

«Это была очень неожиданная, очень внезапная блокировка заднего колеса, которую я не предвидел и не ожидал таким образом, как это произошло. Я определенно попал в порыв ветра; давление на тормоза было немного больше, чем до этого, но позднее я не стал тормозить. Оно было на грани, ещё два или три случая привели к тому, что оно зашкалило, и это выглядело довольно драматично. К счастью, столкновение было незначительным, и ущерба почти не было, но, очевидно, потерянное время — это награда, которую мы платим. Середина – или вторая группа, в которой мы находимся – выглядела сплоченной и компактной, так что мы определённо в борьбе, но я усложнил себе задачу, уделив подготовке меньше времени», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Хааса».

23 августа во время второй свободной практики Гран-при Нидерландов Формулы-1 в Зандворте пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг вызвал красные флаги, попав в аварию. Гонщика развернуло в первом повороте, после чего его болид врезался в ограждение.