Адвокат, представляющий «Уралкалий», — о «Хаасе»: они играли в прятки

Нидерландский адвокат, представляющий бывшего спонсора команды Формулы-1 «Хаас» «Уралкалий», Юрьен де Корте подтвердил, что имущество американского гоночного коллектива не выпустят из Нидерландов, пока не будет произведена выплата.

«В дополнение к платежу они также должны сообщить нам, где находится всё оборудование. Если «Хаас» не выполнит это требование, то совершит уголовное преступление. У них было время, чтобы исполнить решение, но они играли в прятки. Мяч на их стороне, они должны найти решение», — приводит слова юриста Racingnews365.

Напомним, «Уралкалий» обратился в суд, потому что «Хаас» так и не вернул, по неофициальным данным, € 9 млн из полученных € 12 млн, после того как швейцарский Арбитражный трибунал вынес решение в пользу российской компании.

«Уралкалий» обратился с просьбой конфисковать автомобили и другое оборудование, возможной целью также является моторхоум. Оценщики находились в паддоке в четверг вечером, чтобы оценить оборудование «Хааса».