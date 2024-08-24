«Мерседес» вернул обновления днища, снятые на Гран-при Бельгии

Команда Формулы-1 «Мерседес» вернула модернизированное днище на болид на Гран-при Нидерландов в Зандворте. Об этом сообщает Motorsport. Напомним, «Мерседес» снял все обновления, привезённые в Спа, после пятничных практик Гран-при Бельгии.

«Начало уикенда было обнадёживающим. Условия на трассе в первой свободной практике были особенно трудными. Очень сильный ветер и проливной дождь усложнили получение качественных показаний обновлённого днища, которое мы привезли в Спа. Тем не менее то, что мы увидели, соответствует ожиданиям, поэтому мы продолжим уикенд, установив его на оба болида», — сообщил главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин.

Во второй свободной практике Гран-при Нидерландов гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл продемонстрировал лучший результат. Его напарник Льюис Хэмилтон занял третье место.