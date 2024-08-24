Глава «Макларена» обозначил позицию по разделению гонщиков на первый и второй номера

Глава «Макларена» Андреа Стелла объяснил, что может сделать гонщик Ландо Норрис, чтобы получить статус первого номера в британском гоночном коллективе.

«Я думаю, когда дело доходит до разговоров о том, чтобы быть первым номером, то мне не кажется, что это хороший способ подхода к гонкам. Мы предпочитаем подходить к ним с точки зрения справедливости и честности, а затем смотреть, что получится из такого подхода. Осталось 10 гонок. Я думаю, чтобы Ландо был в состоянии реально бороться за титул чемпиона мира, ему нужно продолжать выступать на очень высоком уровне и быть быстрым. В таком случае можно заработать свои позиции на трассе. И если гонщик добьётся успехов на пути к цели, будучи быстрым, конкурентоспособным, то мы это оценим, всегда руководствуясь честностью и беспристрастностью.

Мы все должны действовать сообща, потому что в конечном счёте мы стремимся к чемпионству среди пилотов как команда. Никто не идет своим путём, чтобы другим пришлось следовать за ним. Таков наш стиль, который, я думаю, не обязательно сводить к следующему: мы выбираем первый номер, а затем с ним работаем. Я бы хотел, чтобы всё строилось вокруг команды, а затем больше внимания уделялось бы каждому конкретному случаю», — приводит слова Стеллы GPblog.